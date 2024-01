Niente ammortizzatori sociali, niente esuberi. Non accadeva da almeno 15 anni nello stabilimento oggi Stellantis di Pomigliano d'Arco che ha appena salutato il 2023 con un aumento record dei volumi produttivi, un +30,3% rispetto al 2022 mai raggiunto in precedenza e che ne fa di gran lunga il sito con la crescita maggiore del gruppo in Italia. Un primato, per dirla con Biagio Trapani, segretario della Fim Cisl di Napoli, che permette al "Vico" di iniziare il 2024 come se fosse un "anno zero" dopo avere conosciuto le lunghe e inevitabili stagioni della Cassa integrazione a rotazione e dei Contratti di solidarietà, soluzioni obbligate peraltro per evitare tagli all'occupazione nei periodi più bui.

Oggi con oltre 4mila dipendenti, compresi i 1.150 lavoratori provenienti da Melfi, Pratola Serra e Cassino (con trasferte temporanee a carico dell'azienda), la storia e la narrazione stessa di Pomigliano sono decisamente cambiate. E gli investimenti annunciati dall'azienda "per migliorare le attività lavorative", come ricorda in un documento la Fismic Confsal dell'area metropolitana di Napoli, di cui è segretario generale Giuseppe Raso, rafforzano la sensazione che almeno a breve e medio termine gli scenari occupazionali saranno decisamente più stabili (al netto degli incentivi alle uscite volontarie previsti dal Gruppo).

Di sicuro il 2023 ha dato molte altre certezze allo stabilimento anche in prospettiva e non solo a Pomigliano visto che Pratola Serra, in Irpinia (circa 700 addetti) diventerà dalla fine del 2024 l'unico stabilimento a fornire le motorizzazioni B2.2 diesel Euro 7 per tutti i veicoli commerciali del Gruppo (ma qui il problema sarà il dopo, ovvero cosa succederà con il passaggio all'elettrico e in che tempi). A Pomigliano è stata confermata la Panda almeno fino al 2026, data di scadenza della proroga produttiva già concessa dal governo nel 2022. I sindacati sperano che anche questa scadenza possa essere superata: «La crescita delle produzioni del Tonale e del Dodge Hornet sul mercato americano e la conferma della Fiat Panda, sicuramente fino al 2026 e comunque, fino a quando la legislazione sulle produzioni endotermiche lo consentiranno, garantiscono per i prossimi anni i livelli produttivi sul sito partenopeo», sottolinea il segretario nazionale della Fim Cisl Ferdinando Uliano a margine dell'aggiornatissimo report sui siti Stellantis in Italia uscito in queste ore a cura del sindacato.

«Dopo nostre sollecitazioni - prosegue il Gruppo ha inoltre ribadito che la produzione della Panda continuerà per tutto il suo ciclo di vita fino all'arrivo del nuovo ciclo di modelli. Sono impegni importanti che Stellantis dovrà poi assumere con garanzie precise anche in sede ministeriale nell'accordo di sviluppo del settore Auto». Quello, va ricordato, che punta a raggiungere su input del ministri Adolfo Urso la quota di un milione di veicoli prodotti in Italia senza che la transizione verso l'elettrico stravolga i livelli occupazionali dei produttori e le prospettive delle aziende dell'indotto (70mila i posti a rischio nella componentistica calcolati dall'Anfia se la nuova prospettiva avesse avuto i tempi originariamente indicati dall'Europa e poi opportunamente rallentati grazie anche al governo italiano).

Niente più Cig e solidarietà vuol dire anche poter mostrare «tutta la qualità e la competitività del Vico anche nei confronti dell'altro grande polo produttivo in crescita nel Gruppo, lo stabilimento di Atessa nel Chietino dove si producono tutti i veicoli commerciali di Stellantis (come il Fiat Ducato). Finora i nostri numeri erano frenati dagli ammortizzatori sociali, dall'inizio dell'anno non accadrà più», rivendica con orgoglio Trapani. Pomigliano e Atessa, per la cronaca, hanno praticamente da soli consentito l'incremento del 9% dei volumi produttivi di tutto il Gruppo che è un bel passo in avanti anche se non tale ancora da recuperare per intero i livelli pre-Covid. In Campania, per raggiungere le 215mila unità prodotte nel 2023 non c'è stato peraltro bisogno del solito, puntuale contributo della Panda, confermatasi anche lo scorso anno l'auto più venduta in Italia (erano state 105.384 le immatricolazioni nel 2022, sono scese leggermente a 102.625 un anno dopo ma si tratta comunque del doppio della seconda classificata).

La crescita dei volumi è anche merito della salita produttiva delle nuove produzioni, come nel caso del suv Alfa Romeo Tonale (che continua a brillare come il C-Suv premium più venduto in Italia) e che ha avuto un significativo riconoscimento proprio nella parte finale dell'anno. La consegna, cioè, all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia del modello in configurazione specifica, consolidando così un legame che nasce negli anni '50. In particolare, entro la fine del 2024, sarà completata la consegna del primo lotto di 400 Tonale Hybrid all'Arma destinate ai nuclei radiomobile in tutta Italia. La stessa fiducia a Tonale è stata espressa, come detto, dalla Polizia di Stato che vedrà il proprio parco auto arricchirsi di 850 unità entro il primo semestre dell'anno. Anche i numeri dell'altro suv prodotto a Pomigliano e destinati esclusivamente al mercato americano, il Dodge Hornet, si sono rivelati importanti. Vale peraltro la pena di ricordare che al momento le due linee di montaggio dello stabilimento producono su 12 turni settimanali, mentre si effettuano i 20 turni su alcune aree del Plant come la lastratura, lo stampaggio, la verniciatura, la plastica e la logistica. «L'azienda ha annunciato investimenti nel reparto verniciatura per ridurre l'impatto ambientale mentre la produzione della Tonale sarà direzionata in un One Building per migliorare i flussi di lavoro, riducendo così i costi e aumentando in modo sostanziale la competitività. Lo stabilimento di Pomigliano torna a essere simbolo di ripresa grazie alla tenacia e alla alta professionalità dei lavoratori», dice Raso.