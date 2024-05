Era lo scorso primo febbraio quando l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, metteva in dubbio il futuro dello stabilimento di Pomigliano d'Arco (e di Mirafiori, in Piemonte) ipotizzando tagli di personale tutt'altro che banali. Poche settimane dopo, il primo dietrofront, con l'annuncio che in Campania si sarebbe andati avanti con la Panda, nella versione Pandina, allora appena presentata, «fino al 2027», con relativa smentita sui peggiori scenari per il sito e per le produzioni in Italia («Una fake news che ce ne andremo» esplicitò il manager di origini portoghesi). Ieri, la nuova conferma, decisamente più significativa della precedente perché giunta durante il tavolo di confronto tra Stellantis e i sindacati al ministero delle Imprese e del made in Italy dedicato a Pomigliano e a Cassino, presenti lo stesso ministro Urso e i rappresentanti delle due Regioni oltre che il presidente della filiera automotive (Anfia) Vavassori: nel sito intitolato a Giovan Battista Vico, in Campania, dove si producono anche il Suv Tonale dell'Alfa e la Dodge Hornet, si continuerà a produrre la Panda almeno fino al 2029 ma con ampia probabilità di andare anche oltre.

La produzione

Strategia forse persino obbligata perché, come ricorda il neosegretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, «Pomigliano ha chiuso in positivo la produzione 2023, un aspetto importante che ora, con la notizia della continuità produttiva della Panda ibrida al 2029 e forse oltre, insieme alle altre produzioni, ci fa ben sperare anche rispetto all'occupazione nei prossimi anni sia per Pomigliano che per l'indotto. Restano però sul tavolo aggiunge il sindacalista - aspetti strutturali come il costo dell'energia su cui bisogna lavorare per ridurre i costi produttivi. E questo deve avvenire dentro uno schema che definisce le responsabilità di ognuno: Stato, Regioni e azienda per rendere competitivo oltre che il sito di Pomigliano l'intero settore industriale nel nostro Paese». Per la verità lo stesso Tavares aveva già previsto che su Pandina si sarebbe andati avanti «almeno fino al 2030», come spiegò ad aprile in una intervista. Ma il segnale arrivato ieri mette definitivamente a tacere dubbi e perplessità sul ruolo dello stabilimento di Pomigliano, pure in un contesto ancora non del tutto chiaro, nel quale ad esempio il passaggio all'elettrico sta subendo una evidente frenata e la strategia della flessibilità produttiva, con il ricorso a piattaforme in grado di produrre anche modelli ibridi è la nuova "regola".

La transizione

Spiegano i leader nazionale e campano della Uilm, Ficco e Auriemma, che l'annuncio dell'investimento Stellantis sulla motorizzazione euro 7 della, che «consentirà di prolungarne la sua produzione per tutto il futuro prevedibile, probabilmente almeno fino al 2029», è stato possibile grazie alla «battaglia fatta dal Governo italiano in sede europea, anche su nostra precisa richiesta sindacale, per correggere una normativa europea sul motore euro 7 che avrebbe di fatto messo a repentaglio la sopravvivenza del motore endotermico non nel 2035, ma già nel 2025». Per la Uilm, quella battaglia dimostra che l'Italia «deve impegnarsi in sede europea per correggere le storture di una transizione all'elettrico mal concepita e che da ciò dipende in gran parte la salvaguardia del settore automotive nel nostro Paese».