Stellantis, Pomigliano a tutta Panda: stop cassa integrazione e rientro in fabbrica

La city car più amata dagli italiani non si sposta. La Panda continuerà ad essere prodotta almeno fino al 2026 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. I dubbi sulla permanenza nel sito campano, che circolavano da anni (l'ipotesi più accreditata parlava di un ritorno in Polonia), sono stati spazzati via dall'annuncio del Gruppo Stellantis ieri, durante l'incontro al ministero dello Sviluppo economico con le organizzazioni sindacali in cui è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati