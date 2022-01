Stellantis, Tavares: «Pronti a investire 30mld per transizione. Tra 14-15 mesi motore Euro7 diesel “‘pulito” su auto e veicoli»

AVELLINO - «Siamo il quarto gruppo mondiale, la nostra ambizione è quella di primeggiare nella classifica dei grandi costruttori di autoveicoli». Lo ha detto l’ad di Stellantis, Carlo Tavares che oggi ha visitato lo stabilimento ex Fma di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Tavares ha anche annunciato al comitato esecutivo del consiglio di fabbrica, che ha incontrato nella tarda mattinata dopo un briefing con i vertici dello stabilimento irpino, che il Gruppo ha previsto 30 miliardi di investimenti nella transizione che si concluderà nel 2035, quando in tutta l’Unione Europea verrà dismessa la produzione di veicoli alimentati a diesel. Tavares ha anche riferito che è in avanzato stato di progettazione il propulsore B.B2, un motore Euro7 diesel «pulito» di ultima generazione che tra 14-15 mesi sarà pronto per essere montato su auto e veicoli commerciali a marchio Stellantis; ogni brand del gruppo (Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep), avrà un modello interamente elettrico. Dal 2024, riferiscono i sindacalisti che hanno partecipato all’incontro, Stellantis avvierà in tutti i suoi stabilimenti la produzione di veicoli commerciali ibridi ed elettrici. In questa ottica, lo stabilimento alle porte di Avellino può ritagliarsi importanti prospettive produttive.