Stop diesel Euro 4, dal Lazio alla Campania: date e provvedimenti nelle principali regioni d'Italia

Le auto diesel Euro 4 avranno vita breve. Entro il 2022 il nuovo blocco antismog voluto dall'Ue fermerà circa dieci milioni di auto in tutta Italia, nelle zone verdi delle grandi città. A meno di nuove dergoghe concesse da Bruxelles, Roma farà da apripista alle misure permanenti. In alcune regioni del Nord sono già attive misure anti-inquinamento, alleviate in alcuni casi dallo stato d'emergenza che durerà fino al 31 marzo 2022.

Stop alle Euro 4, il calendario

Roma

Nella Capitale l'obiettivo è eliminare completamente i diesel dal centro storico entro il 2024. Il primo passo è stato compiuto fermando nel 2019 i diesel Euro 3, le autovetture a benzina Euro 2 e i ciclomotori e motoveicoli Euro 1 a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi. Adesso l'obiettivo sono i diesel Euro 4, che da novembre 2022, a meno di nuovi slittamenti, non potranno più circolare nella fascia verde. Per il momento restano soggetti solo a blocchi emergenziali, attivati a partire dall'ottovo giorno dal raggiungimento della condizione di criticità dell'inquinamento atmosferico.

Lombardia e Milano

Il blocco delle diesel Euro 4, inizialmente previsto dall'inizio del 2021, è stato spostato al termine dello stato di emergenza per la pandemia, recentemente fissato al 31 marzo 2022. Dopo questa data la regione Lombardia deciderà eventuali provvedimenti. Attualmente in Lombardia sono attive limitazioni della circolazione per i veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro da 0 a 3.

Veneto

Dal primo ottobre in Veneto è attivo il blocco, previsto per le stagioni autunnali e invernali, che prevede il divieto di circolazione dei veicoli più inquinanti in base al livello di emissione di Pm10. Per lo stop ai diesel euro 4 è necessario il raggiungimento del grado di allerta gialla e rossa. Il blocco è in viogre dal 1° ottobre al 18 dicembre 2021 e dal 7 gennaio al 30 aprile e poi dal 1° ottobre al 17 dicembre del 2022. In caso di livello d'allerta verde, lo stop è invece sospeso fino al termine dello stato d'emergenza (31 marzo 2022).

Piemonte

Le disposizioni antismog in Piemonte riguardano 76 comuni, compreso l’agglomerato di Torino e i comuni in pianura e collina con più di 10.000 abitanti. Dal 15 settembre fino al 15 aprile 2022 è stato introdotto il divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 e Euro 4 adibiti al trasporto persone e adibiti al trasporto merci. in caso di allerta arancio, il divieto include anche il sabato e i giorni festivi, negli stessi orari, e solo per i veicoli per trasporto passeggeri; fermi anche i diesel Euro 5. Situazioni più gravi (allerta rossa), rendono il blocco anche per il trasporto merci Euro 3 ed Euro 4 il sabato e nei festivi.

Roma, «auto Euro4 fuorilegge nel 2022»: Sos del Comune alla Regione

Emilia-Romagna

Sullo stop agli Euro 4 l'Emilia-Romagna segue la linea applicata in Veneto. La limitazione prevede che debbano fermarsi fino al 30 aprile 2022 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (in fascia oraria 8.30-18.30). La misura però è sospesa fino al termine dell stato d'emergenza dovuto alla pandemia. I comuni coinvolti sono l'agglomerato di Bologna e quelli con oltre 30.000 abitanti.

Campania e Napoli

Dal 6 ottobre scorso il Comune di Napoli ha attivato le limitazioni anti-inquinamento. E' vietata la circolazione ai veicoli diesel dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 le limitazioni saranno applicate anche ai Comuni che contano almeno 20.000 abitanti.