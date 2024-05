«Dati, dati, dati! Non posso fare mattoni senza l’argilla!». Questa appassionata esclamazione fu proferita da Sherlock Holmes in uno dei racconti di Conan Doyle sulle imprese del famoso detective («Le avventure dei faggi rossi»). E la stessa esclamazione, con un tocco di ancor più forte rammarico, potrebbe esser messa in bocca a quanti vogliano confrontare la performance economica del Mezzogiorno con quella delle altre aree del Paese o dell’Italia intera. Per l’Italia intera abbiamo i dati trimestrali del Pil fino al trimestre appena trascorso (1° 2024). Per il Mezzogiorno, l’Istat fornisce dati solo annuali, e sono fermi al 2022. E c’è di peggio: se vogliamo sapere delle componenti della domanda – consumi, investimenti… – i dati si fermano al 2021!

Fortunatamente, ci sono istituti privati – dalla Svimez a Confindustria a Prometeia alla Banca d’Italia… – che forniscono stime più recenti, sia sulla contabilità nazionale che su indicatori sintetici dell’attività economica per Regioni. Scavando in quelle fonti si possono aggiornare i dati fino al 2023, e si scoprono cose interessanti.

Sappiamo da tempo come l’economia italiana abbia cambiato di passo, sia rispetto alla media dell’Eurozona, sia rispetto ai principali Paesi (Germania e Francia). Questo cambiamento di passo si può agevolmente vedere confrontando l’andamento del Pil nel periodo precedente la pandemia (fino al IV trimestre 2019) con il periodo seguente, fino al 1° trimestre 2024.

L'economia italiana, che prima faceva molto peggio dell'Eurozona, adesso fa nettamente meglio, anche rispetto a Francia e Germania.

A questo punto, la domanda da farsi è questa: c'è stato un cambiamento di passo rispetto a un altro storico ritardo? Non quello fra Italia ed Europa, ma quello interno alla penisola, fra Centro-Nord (CN) e Mezzogiorno?

La risposta è positiva: aggiornando i dati al 2023 (ci sono stime anche al 2024, ma sono troppo incerte), si vede come il Mezzogiorno ha messo una marcia in più. Il grafico fa dapprima 100 l'anno d'inizio delle statistiche sul Pil per macro-aree (il 1995) e mostra il desolante ritardo del Sud: il divario fra Centro-Nord e Mezzogiorno non ha fatto altro che allargarsi in quel quarto di secolo. Ma negli ultimi quattro anni facendo 100 il 2019 il Mezzogiorno ha smesso di essere una palla al piede della crescita italiana, ed è andato crescendo pari passu col resto della Penisola.

Il Pil pro-capite

Anzi, guardando al Pil pro-capite, il Sud non solo ha tenuto il passo del CN, ma ha fatto meglio, come si vede dal grafico. Questa performance, certamente, è dovuta anche al fatto che la popolazione del Mezzogiorno, nell'ultimo periodo, è diminuita a un ritmo maggiore rispetto a quella del Centro-Nord (-2,3% contro -0,9%). Negli ultimi quattro anni il numero degli abitanti è diminuito in tutta l'Italia (vedi su queste colonne l'analisi dell'8 maggio sulla demografia del Mezzogiorno), ma particolarmente al Sud, dopo che, anche nel quarto di secolo precedente (dal 1995 al 2019) il numero degli abitanti nel Mezzogiorno era andato calando dell'1,7%, contro un aumento del 9,2% nel Centro-Nord. Insomma, le migrazioni interne, dal Sud al Nord, continuano, e si potrebbe pensare che coloro che lasciano il Mezzogiorno siano i più intraprendenti e così facendo contribuiscono ad allargare il divario di crescita. Tanto più notevole, allora, è il fatto che come si vede confrontando i due grafici con gli andamenti del Pil e del Pil pro-capite il divario del Pil complessivo si è andato allargando, mentre il divario con gli andamenti del Pil pro-capite è molto più ristretto, e, come detto, negli ultimi quattro anni questa grandezza è cresciuta più al Sud che al Nord. È come se gli abitanti del Mezzogiorno quelli rimasti in loco dopo le migrazioni interne abbiano saputo spremere Pil a un ritmo più lesto rispetto al CN.

Gli investimenti

Un'altra interessante fattezza sta nell'andamento degli investimenti, che sono la componente della domanda che maggiormente influenza la crescita futura. Anche se è vero che negli ultimi anni la componente investimenti è stata influenzata dalle spese per i superbonus edilizi (che peraltro hanno riguardato tutte le Regioni), il cambiamento di passo del Mezzogiorno si nota anche per questa cruciale variabile. Come si vede dal grafico, il divario fra gli investimenti al CN e al Sud si era andato allargando senza sosta dal 1995 al 2019. Ma la tendenza si è invertita, dal 2019 al 2023: gli investimenti sono cresciuti di più nel Mezzogiorno rispetto al CN.

Da ultimo, decliniamo le macroaree e guardiamo alle singole Regioni, scegliendone due al CN Lombardia e Piemonte e due al Sud Campania e Puglia. La sorpresa qui è nella Campania. Nei decenni fino al 2019 la Campania aveva sofferto una lunga discesa degli investimenti. Ma negli ultimi quattro anni ha fatto meglio della Lombardia, che è passata dal primo all'ultimo posto per la dinamica degli investimenti. Sopra la Campania c'è il Piemonte, mentre al primo posto svetta la Puglia.