Superbonus 110%, ondata di controlli dell’Agenzia delle Entrate. La cessione crediti ora solo con le banche

Una stretta che non vuole scoraggiare l’utilizzo del superbonus, ma solo tamponare le frodi sul fronte della cessione dei crediti d’imposta. Dal punto di vista del governo è questa la logica dell’ultima modifica legislativa in materia, quella inserita nel decreto (in arrivo) su ristori e caro bollette. La norma vieta la cessione a catena dei crediti d’imposta generati dai lavori ammissibili alla detrazione del 110 %, stabilendo che possano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati