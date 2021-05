Superbonus aziende salvo, cessione parziale dei crediti. In arrivo la misura che può mobilitare 20 miliardi. Salta lo stop della Ragioneria

Rispunta il Superbonus per le imprese. Governo al lavoro sul decreto Sostegni-bis, che dovrebbe essere licenziato entro la fine di questa settimana. Tra le novità in arrivo in queste ultime ore si fa largo l’ipotesi, sempre più concreta, che possa essere introdotta la possibilità di cedere i crediti d’imposta maturati dalle aziende per investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali, innovativi e tradizionali, inclusi i software)...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati