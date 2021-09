Assegno unico, più tempo per le domande. Superbonus 110% esteso al 2023: ecco tutte le novità

Rinvio dei versamenti dell'Irap, proroga delle domande per l'assegno unico temporaneo ed estensione del superbonus 110%. Sono gli ultimi provvedimenti stabiliti dal governo Draghi con l'approvazione in consiglio dei ministri del Dl proroghe e della Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza). Misure concrete per famiglie e imprese per dare un'ulteriore spinta alla ripresa del Paese in un momento fondamentale, vista la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati