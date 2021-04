Sismabonus 110%, contributi per ricostruzione e superbonus: guida per sommare le agevolazioni

Sismabonus: Ufficio della Ricostruzione e Agenzia delle Entrate hanno messo a punto un vademecum, per trovare il filo della matassa nel groviglio di procedure per accedere all’incentivo. Obiettivo: dare un’accelerata ai lavori che, nonostante le ordinanze semplificative già emanate in questo ultimo anno dal commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, continuano ad andare a rilento. Il vademecum si pone come importante strumento di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati