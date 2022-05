Superbonus 110%, frenata di Draghi: «Non siamo d'accordo sul provvedimento». Ecco perché

Mario Draghi frena sul superbonus. «Il nostro governo è nato come governo ecologico, fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. Ma non siamo d'accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo siamo, perché il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni sono triplicati, perché toglie la trattativa sul prezzo». Ha detto il presidente del...

