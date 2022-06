Superbonus, niente proroga: dal governo stop ad altri fondi. Ma si tratta sulle cessioni

Stop al Superbonus. Dal governo è arrivato un "alt" alle proroghe delle misure per chi ha intenzione di avviare i lavori. Al momento infatti non è prevista la disponibilità a mettere in campo altre risorse. La rinuncia ai fondi è emersa nel corso della riunione tra la maggioranza e l'esecutivo alla Camera. D'altro canto però ci sarebbe la disponibilità a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche. Già, perché tra i problemi con cui si è scontrato il Superbonus c'è il rincaro dei materiali, i tempi dei lavori oltre che la questione della cessione dei crediti d'imposta da parte delle banche. Il governo ora vorrebbe sbloccare il meccanismo e allargare la platea alla quale richiedere il credito, venendo incontro alle famiglie e alle imprese.

APPROFONDIMENTI ITALIA Superbonus, via libera al Def LA TRUFFA Truffa del superbonus in Campania, 143 indagati: sequestrati 772... IL CASO Superbonus, caccia alle frodi: così il Fisco vuole recuperare...

I migliaia di italiani che aspettavano quindi un'eventuale proroga dovranno rinunciare ai lavori. Perché è vero che inizialmente la proroga era valida fino al 2023, ma lo è altrettanto che senza nuovi fondi la misura non sarà rinnovata. Gli oltre 33 miliardi stanziati dal governo sarebbero dovuti bastare fino al 2036. Ma in realtà sono già terminati dopo l'ondata di richieste.