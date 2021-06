Superbonus esteso al turismo, ministro Garavaglia: «Lo sgravio sarà all'80%»

Novità in vista sul fronte dei bonus. Il Superbonus si estende al settore turistico, seppur all'80%, anche se le procedure per accedervi saranno semplificate. Lo ha annunciato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di «Estate 2021», evento che inaugura l'apertura della stagione turistica italiana, in corso di svolgimento a Tremezzo, sul Lago di Como. «Stiamo predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell'80%, ma con regole semplicissime, in modo che invece di fare una pigna di carte basta un foglio solo» ha spiegato il ministro.

