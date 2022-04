Superbonus, per le villette maxi-proroga: fine settembre il termine per l’avvio dei cantieri

Sul Superbonus del 110% sono in arrivo nuove modifiche. L’ennesima rivisitazione di un cantiere normativo in perenne evoluzione. E dopo la stretta, si prepara un nuovo allargamento delle maglie. Ad annunciarlo è stato direttamente il ministro dell’Economia Daniele Franco rispondendo ad un questione time in Parlamento. La prima modifica, che sarà inserita nel decreto “aiuti” che sarà approvato lunedì, riguarderà la questione delle villette.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...