Una volta da Napoli partivano i bastimenti per l'America con il loro carico umano di speranze e di paure. Oggi sono le auto prodotte da Stellantis a Pomigliano a raggiungere Stati Uniti e Canada via mare. Ed è il colosso napoletano e internazionale dei trasporti marittimi, Grimaldi Group, a trasportarle sia pure imbarcandole a Civitavecchia, lo scalo dal quale già da anni salpano con la stessa compagnia le 500 e le Renegade prodotte a Melfi e destinate anch'esse oltre Oceano. In poco più di due mesi sono già state vendute negli Usa 2.600 Dodge Hornet e 120 Tonale, entrambe realizzate esclusivamente nello stabilimento intitolato a Giovan Battista Vico. Due Suv pressoché gemelli, il primo assegnato in toto al mercato del Nord America, il secondo pensato per l'Europa ma ora capace di farsi strada anche negli Usa: il Tonale avrebbe inizialmente dovuto compensare il temuto trasferimento all'estero, poi in realtà rinviato al 2026, della Panda, la regina nazionale del suo segmento.

Auto gemelle, come detto, e forse anche per questo il loro primo sbarco in America non poteva che avvenire insieme. La Hornet, infatti, non solo nasce sulle stesse linee produttive del Tonale ma ne sfrutta la piattaforma (la Small US Wide nella variante a passo lungo) e ne dovrebbe condividere alcune scelte relative alla gamma motori (il plug-in, ad esempio). Per il mercato di Usa e Canada sono stati chiesti per ora solo modelli a benzina che per il costo (30mila dollari la Dodge, circa 44mila il Suv dell'Alfa) assegnano di diritto i due modelli alla categoria premium le cui prospettive sul piano commerciale sembrano piuttosto concrete.

I dati sulle vendite di Pomigliano oltre Oceano, che sono pubblicati sul report trimestrale del gruppo negli Stati Uniti appena diffuso, sono una novità assoluta e inorgogliscono gli addetti ai lavori, ma non solo. «L'Alfa Tonale prodotta a Pomigliano è già di per sé un grande risultato per la storia del sito produttivo dice Giovanni Sgambati, segretario Uil Campania -. Riuscire a produrre un veicolo di qualità premia i lunghi anni del contributo di Sergio Marchionne per il rilancio dello stabilimento: quest'auto è motivo di orgoglio dei lavoratori e del territorio che è riuscito a riaffacciarsi con il marchio Alfa Romeo sul mercato americano».

Fu proprio il compianto manager di origini abruzzesi a disegnare per Pomigliano le due nuove missioni produttive. Una sorpresa, almeno parziale, l'arrivo della Hornet, nome rispolverato per Dodge, il brand americano del gruppo Stellantis che peraltro era già comparso. Si chiamava così un concept presentato al Salone dell'auto di Ginevra del 2006 che non ebbe però seguito. Sin dall'inizio fu precisato che la Hornet non sarebbe stata commercializzata in Europa: in una dichiarazione ad Automotive News Europe lo scorso anno, Domenico Gostoli, a capo dei marchi Dodge e Ram per l'Europa, chiarì che la «Dodge è percepita come marchio ad alte prestazioni e i nostri cavalli di battaglia sono principalmente versioni con motore V8 da più di 600 CV. La crescita del brand in Europa passerà quindi da grandi modelli quali la coupé Challenger SRT Hellcat e il SUV Durango».

L'avventura più stimolante oltre Oceano riguarda però il Tonale per il cui investimento a Pomigliano sono stati spesi circa 900 milioni di euro. Le prime vendite suol mercato Usa sono un segnale incoraggiante, a conferma di un interesse per il segmento premium.

Nel frattempo, però, bisogna fare i conti con le immatricolazioni in Italia che hanno registrato a giugno una frenata. Le vendite Stellantis si sono fermate infatti a 43.099 vetture contro le 48.468 di giugno 2022 con una flessione dell'11,1% e una quota che passa al 31% dal 38,2% (diecimila i Tonali venduti). Ma il bilancio del primo semestre resta largamente positivo: dall'inizio dell'anno, il gruppo guidato da Tavares ha immatricolato 279.373 veicoli contro i 254.732 dei primi sei mesi dello scorso anno.

«Il segnale che arriva da Pomigliano è decisamente importante perché apre nuovi mercati a prodotti realizzati in Italia e al Sud, in particolare commenta Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl e responsabile del settore automotive -. Accadrà lo stesso da gennaio anche per la 500 elettrica che si produce a Torino. Vendere i modelli elettici oltre Oceano è del resto fondamentale se si considerano le scarse percentuali attuali del mercato italiano per questo tipo di motorizzazione».

Ne parlerà proprio oggi la Fim con Uliano e il segretario generale di Torino Rocco Cutrì che illustreranno il report sul primo semestre 2023 sulle produzioni e l'occupazione degli stabilimenti italiani di Stellantis. Per Pomigliano c'è già una domanda in attesa di risposta: cosa accadrà tra meno di tre anni quando (e se) si concretizzerà l'addio alla Panda? Per ora l'unica certezza è che al Vico come in tutti i siti del gruppo si sta lavorando per uniformare i sistemi produttivi oggi ancora diversi da Fca a Peugeot, dall'Italia alla Francia. Da questo processo potrebbero dipendere i tempi e le modalità delle future mission nella speranza che il mercato continui a salire e che l'auto, come dice il presidente dell'Anfia Paolo Scudieri, torni saldamente al centro delle politiche industriali dei governi.