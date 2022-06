Svas Biosana perfeziona operazione acquisizione del gruppo «Bormia»

Svas Biosana S.p.A. (la «Società» o «Svas»), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, - facendo seguito a quanto già comunicato in data 17 maggio 2022 – rende noto che in data odierna («Data del Closing») ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione relativa al 75% del capitale sociale di Bormia d.o.o. («Bormia»), società attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici che si rivolge a primari clienti pubblici e privati del sistema sanitario sloveno, croato, serbo e bosniaco. Bormia continuerà a detenere il restante 25% delle quote sociali proprie. Con l’acquisizione del 75% di Bormia - avvenuta tramite la propria controllata Levante HC Holding - Svas Biosana si conferma leader nella fornitura di dispositivi medici nei Balcani, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento competitivo nell’area.

Umberto Perillo, amministratore delegato di Svas Biosana S.p.A., ha dichiarato: «A soli sei mesi dalla quotazione di Svas, siamo lieti di aver messo a punto l’acquisizione del 75% di Bormia. Con il closing dell’operazione oggi abbiamo fatto un passo importante nel mercato dei dispositivi medici specialistici nell’ Europa dell’est che ci vedrà leader in questo settore ed in questi Paesi per i prossimi anni. La nostra organizzazione nell’area balcanica continua a crescere e ad arricchirsi grazie anche al contributo di un management già forte e competente sul territorio».

Boris Cotic, direttore di Bormia, ha dichiarato: «Sono molto orgoglioso del lavoro svolto e desidero ringraziare tutti i dipendenti che con la loro dedizione e professionalità hanno contribuito a far diventare Bormia un distributore di dispositivi medici di successo, affidabile e soprattutto rispettabile. È con grande entusiasmo che lavoreremo con Svas nello sviluppo dei dispositivi medici nell’ Europa dell’est, affrontando assieme le sfide dei prossimi anni, consapevoli di far parte di un Gruppo quotato di elevato standing con ambizioni di crescita e sviluppo».

Il Gruppo Bormia che non è tenuto alla redazione di un bilancio consolidato e opera in Slovenia tramite Bormia d.o.o. e in Croazia tramite la società controllata Bormiamed d.o.o., ha registrato al 31 dicembre 2021 i seguenti dati pro-forma consolidati non sottoposti a revisione contabile: euro 11,0 milioni in crescita del 26,4% rispetto al 2020; euro 1,25 milioni in crescita del 11% rispetto al 2020. L’Acquisizione, del valore complessivo di 4,8 milioni di euro, è stata finanziata integralmente con mezzi propri, attraverso la società Levante HC Holding D.o.o. controllata al 100% da Svas Biosana S.p.A