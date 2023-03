Svb, Borsa incerta: Piazza Affari in lieve calo -0,11%, giù anche Londra e Parigi

Il fallimento della Silicon Valley Bank ha travolto i mercati europei, dove le Borse hanno bruciato 291 miliardi di euro, e mandato a picco le banche. Con Piazza Affari maglia nera che ieri ha perso il 4% e mandato in fumo 24 miliardi di euro. L'intervento delle autorità americane nel fine settimana, che permette di pagare anche i depositi non garantiti ai clienti dell'istituto californiano finito in default venerdì scorso a seguito della corsa agli sportelli, non è servito a evitare una caduta della fiducia degli investitori. Non solo verso il settore finanziario statunitense dopo che domenica, per l'effetto domino legato a Svb e per le criptovalute, è fallita un'altra banca, Signature Bank. E dove si teme il contagio su una lunga lista di banche regionali fra le quali First Republic e Western Alliance che a Wall Street sono tracollate segnando perdite superiori 67% malgrado il presidente degli Stati Uniti Joe Biden abbia assicurato ai suoi concittadini che i loro depositi sono al sicuro.