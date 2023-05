Synlab: completata l'acquisizione del Gruppo Igea, salvati 70 posti di lavoro

Synlab, leader europeo nei servizi di diagnostica medica, ha annunciato ufficialmente il closing dell’operazione di acquisizione di Gruppo Igea, centro diagnostico ad alta specializzazione, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, che conta due poli di grande rilievo per la sanità campana, a Sant’Antimo e a Grumo Nevano. Con la nuova partenza saranno riattivati tutti i servizi.

Dopo il closing è prevista l’estensione delle convenzioni assicurative nelle nuove strutture Synlab. Il processo di acquisizione, partito a dicembre 2020 si è perfezionato nel corso del lungo periodo di commissariamento della struttura e ha consentito la continuità operativa e occupazionale dei due centri.

Fabio Tedeschi, amministratore delegato presso Irccs Synlab Sdn, ha commentato: «Dopo due anni di lavoro molto complessi possiamo dirci soddisfatti per come si è conclusa questa acquisizione, che consentirà di continuare a garantire un servizio sanitario di eccellenza alla provincia di Napoli e alla Campania. Quest'operazione ha visto l’impegno congiunto di tutte le forze in gioco e ci ha visto supportati dalla sensibilità delle istituzioni, nell’interesse dei 70 lavoratori impiegati da Gruppo Igea, del territorio e della salute dei cittadini».