È sulle Piccole e medie imprese del Mezzogiorno che l'inflazione e i continui rialzi dei tassi Bce rischiano di pesare di più. Lo spiega il Rapporto Regionale Pmi 2023 di Confindustria e Cerved, in collaborazione con UniCredit, presentato ieri a Milano, che analizza i conti economici di 160mila aziende di settore. Se i dati 2022 confermano una sostanziale tenuta delle Pmi in termini di fatturato, valore aggiunto e margine operativo lordo (che recuperano i livelli 2019) sono le prospettive del biennio 2023-24 a far scattare l'allarme. «Questi indicatori sono accompagnati da evidenze meno incoraggianti, che suggeriscono una possibile inversione di tendenza nel prossimo biennio. I segnali di rallentamento sono più significativi nelle zone del Centro-Sud e lasciano ipotizzare un incremento del divario strutturale tra sistema produttivo settentrionale e meridionale», si legge nello studio, la cui illustrazione è stata introdotta dal vicepresidente di Confindustria Vito Grassi che presiede il Consiglio delle Regioni dell'Associazione.

È tra le "piccole" del Centro e del Mezzogiorno, ad esempio, che si registra la maggiore contrazione della redditività netta e degli utili, con un calo rispettivamente dall'11,4% al 19,4% nel Centro e dal 13% al 12,2% nel Sud (pressoché trascurabile, dell'ordine cioè di pochi decimali, la frenata monitorata anche nel Settentrione). «In parallelo la quota di Pmi in perdita livello nazionale a passa dal 12,2% del 2021 al 27,9% del 2022, con effetti più significativi nel Centro e nel Mezzogiorno». Ma non è tutto. Il peggioramento della congiuntura, dicono Confindustria e Cerved «genera impatti anche sulle abitudini di pagamento delle Piccole imprese: i mancati pagamenti sono attesi in rialzo del 4,3% a livello nazionale (sono il 29,4% delle fatture nel dicembre 2022 contro il 25,1% del dicembre 2021). E i valori più elevati si toccano nel Mezzogiorno (39,6%, pari a +5,8% su base annuale) e nel Centro (32%, pari a +2,9% sull'anno). Più contenuti i mancati pagamenti nel Nord».

Sono «segnali di un'inversione di tendenza spiega il Rapporto che si intravedono anche tra gli indicatori di stabilità finanziaria». Che vuol dire? Che soprattutto al Sud (ma anche nelle regioni del Centro) «il rialzo dei tassi di interesse sta oggi determinando una riduzione della domanda di prestiti da parte delle imprese e condizioni di accesso al credito decisamente più restrittive. Questo crea una serie di tensioni finanziarie sulle imprese, che hanno contratto finanziamenti a tasso variabile e si sono indebitate per far fronte alla crisi degli ultimi tre anni».

Con l'aggravante, nel caso specifico delle Pmi del Mezzogiorno, che l'accesso al credito pur migliorato rispetto a pochi anni fa deve comunque fare sempre i conti con il nodo-rischiosità e dunque con un costo del denaro superiore ancora di almeno 3-4 punti a quello medio nazionale. È vero, come certificato anche dal Rapporto, che la ripresa del sistema produttivo nazionale dovrebbe mantenersi su valori positivi anche nel 2023 ma il perdurante rallentamento della produzione industriale non è un segnale incoraggiante. E in chiave Mezzogiorno l'incognita sui consumi resta: gli ultimi dati dell'Osservatorio permanente Confimprese-Jakala danno, ad esempio, la Campania al terz'ultimo posto tra le regioni avendo chiuso maggio con un calo dell'11,54% rispetto a maggio 2022, dietro a Piemonte e Sicilia e molto al di sotto della media Paese («La regione sconta il peso dell'inflazione con aumenti molto incisivi»).

Per evitare guai peggiori e non aggravare il divario, bisognerebbe mettere mano in maniera decisamente più concreta e veloce al Pnrr, dice Confindustria. «Purtroppo, è passato un altro anno senza grandi passi avanti nella sua messa a terra» ammette Vito Grassi. E aggiunge: «Ma un ruolo chiave dovrà essere svolto dalla politica di coesione, perché il rischio di lasciare indietro i territori che già scontano gravi ritardi non è affatto scongiurato. Occorre, in definitiva, spendere bene, più velocemente e in maniera integrata i fondi Pnrr, quelli strutturali europei e nazionali, ritrovando quel carattere di "addizionalità" che sembra abbiano ormai perduto». E insistere sulle Zes e sulle Zls, le Zone logistiche semplificate introdotte per le aree retroportuali del Nord con glinstessi benefìci procedurali e fiscali. «Zes e Zls rappresentano forse gli strumenti di sviluppo territoriale più innovativi di cui il nostro Paese si è dotato in questi ultimi anni dice l'industriale napoletano -. Siamo in attesa, ormai da mesi, del decreto attuativo che dovrebbe regolamentare il funzionamento delle Zls e migliorare quello delle Zes. Non possiamo più attendere perché, mentre noi discutiamo gli altri corrono».