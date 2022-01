Telemarketing, procedure semplificate per evitare le promozioni ma il Codacons è scettico

Telemarketing selvaggio, procedure semplificate perché i cittadini possano revocare i consensi alle chiamate promozionali o all'invio di materiale pubblicitario indesiderato, estendendone l'applicazione anche ai cellulari oltre che ai numeri telefonici fissi e alla posta cartacea. Ma il Codacons è scettico verso le novità in tema di telemarketing, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del Registro pubblico delle opposizioni.

«In passato strumenti come il Registro delle opposizioni si sono rivelati un fallimento totale e non hanno fornito alcuna difesa agli utenti nei confronti delle telefonate moleste di società e call center. - afferma il Responsabile Privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo - Staremo a vedere come il nuovo regolamento influirà sul settore del telemarketing e monitoreremo con attenzione il comportamento di aziende e call center. La nostra speranza è che le sanzioni verso gli operatori che non si atterranno alle regole, previste dal nuovo Regolamento, possano rappresentare un valido deterrente per mettere definitivamente la parola fine al telemarketing selvaggio. Per tale motivo controlleremo come le società si adegueranno alle nuove disposizioni, e denunceremo qualsiasi violazione a danno degli utenti» - conclude Di Ascenzo.