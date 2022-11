Bollette, il trucco per scaldare la stanza con vasi per piante e candele: l'ultima tendenza su Tiktok

Il prezzo delle bollette continua a salire vertiginosamente, così in molti cercano un modo per riscaldare casa a basso costo. Non sorprende, quindi, che un nuovo trucco abbia preso d'assalto TikTok: lo scaldacandele in terracotta. Si tratta di mettere dei lumini sotto una vaso di terracotta capovolto. In molti credono che possa riscaldare le loro stanze.

Con le bollette in aumento quest'anno, le persone stanno diventando creative nel trovare modi per riscaldare le loro case. Le persone si stanno rivolgendo a TikTok per condividere come stanno posizionando vasi di piante sopra le candele per riscaldare le stanze. Ma gli esperti hanno messo in guardia contro la tendenza.

Se ti stai chiedendo se riscalderà la tua stanza, la risposta è: non più di quanto farebbe una candela. La prima legge della termodinamica dice che l'energia non può essere creata o distrutta all'interno di un sistema. Il calore è una forma di energia. Quindi se stai mettendo una candela in un vaso di terracotta, accendendola e non facendo nient'altro, non puoi generare più energia di quella che era originariamente lì. A un livello molto semplice, lo scaldacandele in terracotta non può "amplificare il calore" perché non sta aggiungendo energia.