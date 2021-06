Thermo King Marine, Refresh Cold lancia il container refrigerato per trasporti marittimi

Refresh Cold, parte del Mecar World, ossia la piattaforma di servizi di logistica su misura in ottica Smart & Green, arricchisce la propria offerta ad alto valore aggiunto, includendo le soluzioni di Thermo King Marine, specializzato in container refrigerati per il trasferimento di merci via mare.

Thermo King, leader nel trasporto a temperatura controllata, ha scelto Refresh Cold, come unico dealer per la Campania, Basilicata e Umbria e a distanza di meno di un anno, ha confermato ancora una volta la sua scelta, espandendo il mandato per tutto il centro sud al settore marine.

«Siamo entusiasti di aggiungere un tassello cruciale per il trasporto di prodotti alimentari e farmaceutici, in un momento in cui, con i vaccini, la catena del freddo assume una strategicità fondamentale per il benessere della collettività. L’inserimento di Thermo King Marine nella nostra offerta rappresenta un ulteriore consolidamento della partnership con un player di rilevanza internazionale come Thermo King che rafforza il ruolo del Mecar World come one-stop-shop, pronto a soddisfare ogni esigenza in termini di logistica», ha dichiarato Gianandrea Ferrajoli, CEO di Mecar.

Refresh Cold, unico dealer di riferimento per Thermo King in Campania, Lazio e l’Umbria, e per Thermo King Marine dalla Toscana alla Sicilia, è la new venture del gruppo Mecar nata con l’obiettivo di essere l’innesto strategico per l’intera cold chain del centro-sud Italia. L’headquarter del nuovo polo dedicato ai servizi per il trasporto a temperatura controllata e alla refrigerazione è situato a Battipaglia (SA), ha una superficie di 3.000 mq ed è interamente dedicato al service e all’assistenza in loco e in strada. Come azienda innovativa orientata alla trasformazione digitale, Refesh Cold ha di fatto sviluppato la sua Cold Chain platform sulla tecnologia della blockchain per garantire la tracciabilità end to end (visibilità in tempo reale della distribuzione), la sicurezza e l’efficacia durante il trasporto (monitoraggio real time) e il miglioramento dell’analisi e della gestione dei dati.

Mecar, piattaforma di servizi di logistica su misura in ottica Smart & Green che rappresenta l’evoluzione di un leader del settore con una storia lunga 70 anni, promuove la transazione energetica e la trasformazione digitale, avvalendosi delle migliori tecnologie per efficientare i servizi offerti e ridurre l'impatto sull'ambiente. Con un fatturato di 90 milioni (in netta crescita rispetto ai 18 del 2012), oltre 10 sedi e un network di più di 40 service centers, nel corso degli anni Mecar si è trasformata in una piattaforma di Logistics as a Service sviluppata su un ecosistema di diversi brand, ciascuno leader nel proprio settore di riferimento, come Iveco, Movingfast e Thermo King. Di recente MECAR ha intrapreso una nuova sfida legata alla riorganizzazione del trasporto e della conservazione a temperatura controllata per il vaccino anti-Covid-19, in partnership con Thermo King e associandosi ad Assoram.