Tim, Giorgetti: ci siamo. Vivendi: noi non vendiamo

Riunioni febbrili e informali fra i consiglieri di Tim in vista del cda straordinario di dopodomani pomeriggio su “strategie e organizzazione” che ha sullo sfondo la manifestazione di interesse di Kkr a lanciare un’opa sul 100%, con limite di efficacia del 51%, al prezzo di 0,50 euro per azione. Ieri, però, Bloomberg ha ipotizzato un rilancio a 0,70-0,80 euro per provare a convincere Vivendi a togliere le barricate, dopo la conferma di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati