Salvataggio Tirrenia, l'ultima mossa di Onorato: concordato di continuità

Continuità gestionale. Alla fine è su questa premessa e su un piano di rientro ritenuto credibile dai commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria, che l’armatore Vincenzo Onorato salverà le sue compagnie. La parola fine ancora non è stata scritta ma tutto lascia credere che dopo il deposito del piano di rientro, il tribunale fallimentare di Milano annullerà l’istanza di fallimento. Per verificare il tutto i giudici si sono presi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati