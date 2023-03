Toblerone, addio al logo con il monte Cervino: ecco perché non soddisfa più il «Made in Svizzera»

Sei anni dopo la modifica alla forma delle sue tavolette di cioccolato, Toblerone è pronta a fare un altro cambiamento, questa volta ancora più traumatico: è infatti a rischio il futuro del logo con l'immagine del monte Cervino. Un simbolo che ne ha caratterizzato la storia degli ultimi cinquanta anni.

Toblerone, addio al logo con il Cervino

Mondelez International Inc., la società madre statunitense proprietaria del marchio di cioccolato, sta infatti trasferendo parte della produzione di Toblerone in Slovacchia, il che significa che il cioccolato potrebbe non soddisfare la definizione legale svizzera di «Swissness», secondo Aargauer Zeitung, un media svizzero che per primo ha riportato la notizia venerdì scorso. Nel 2017 è entrata in vigore la legislazione per proteggere la «Swissness» che richiede a qualsiasi alimento che si commercializzi come «prodotto in Svizzera» di procurarsi l'80% delle sue materie prime dal paese. Il latte e i prodotti lattiero-caseari etichettati «made in Switzerland» devono procurarsi il 100% delle loro materie prime dal paese - anche se ci sono eccezioni per le elementi che non possono essere prodotte in Svizzera - come il cacao, la maggior parte delle quali proviene dall'Africa.

Il futuro

La legge copre anche l'uso dei simboli del Paese, compresi quelli che indicano il territorio geografico. Secondo Aargauer Zeitung il nuovo marchio di Toblerone presenterà un logo «modernizzato e semplificato» invece del contorno frastagliato del Cervino, che ha debuttato sulla confezione di Toblerone nel 1970. Una ulteriore novità è il rischio di perdere il marchio «made in Switzerland». «Rilanceremo la confezione del Toblerone da questa estate, dicendo che il marchio è stato "fondato in Svizzera"», ha detto a Reuters Livia Kolmitz, portavoce di Mondelez.