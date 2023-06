Campania, Sos dagli autotrasportatori: «Noi dimenticati, il governo ascolti»

«L'autotrasporto e la logistica dimenticati dal governo». L’associazione nazionale Trasportounito, tra le più forti in Campania, rilancia l'allarme. «Ancora una volta le promesse tante, ma i fatti pochi. Il nostro settore - dicono Maurizio Longo e Francesco Annunziata, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione - sembra essere diventata la Cenerentola nell’attenzione dei governi». La necessità di avviare una seria riforma del settore con una regolamentazione in grado di garantire un mercato trasparente e maggiormente proiettato verso la sicurezza stradale era stata condivisa anche dal governo poi tutto si è fermato dopo gli incontri dei mesi scorsi.

Il comparto sta affrontando da tempo il problema della carenza dei conducenti nonché quello di assicurare nel brevissimo periodo la copertura dei 285 milioni già stanziati per il settore. Sono ancora bloccati i Decreti per il pagamento dei crediti Ad Blue (additivo per il funzionamento delle vetture diesel), sulle domande per i crediti di imposta su acquisti GNL (gas liquefatto naturale), sull’attivazione degli incentivi finalizzati a investimenti per l’acquisto veicoli veloci.

Per Trasportounito bisogna definitivamente azzerare la tassa corrispondente al contributo all’Art (Autorità di regolazione dei Trasporti) a carico delle imprese di autotrasporto. L’Associazione Trasportounito, pur dando atto al Governo della buona volontà emersa nell'incontro rilancia la richiesta di attivazione di un tavolo di confronto e sottolinea come il settore dell’autotrasporto, «per anni dannosamente trascurato, ha bisogno urgente di soluzioni concrete alle aspettative delle imprese».