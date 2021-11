Treni made in Naples per Milano, commessa superiore a 450 mln

Nuovo contratto del valore di 451.850.000 euro, firmato da Hitachi Rail e Ferrovienord, per la fornitura di 50 treni “Caravaggio” per il servizio ferroviario regionale della Lombardia. I convogli, che saranno consegnati a ottobre 2024, saranno costruiti negli stabilimenti Hitachi Rail di Napoli, in via Argine, e Reggio Calabria.

Si tratta di quaranta treni a configurazione lunga (5 casse) e dieci a configurazione corta (4 casse). Grazie a...

