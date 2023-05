Turismo accessibile, il piano di ministero e Enit per i disabili

“La vita indipendente non va in vacanza” è il nome del progetto di turismo inclusivo che Mitur, Enit e Aism presentano mercoledì 31 maggio, ore 15 in Enit - Agenzia Nazionale del Turismo Via Marghera 2 – Roma.

Il progetto pilota ha l’obiettivo di rendere l’Italia capofila in Europa e nel mondo per il turismo accessibile.

L’annuncio si inserisce nell’ambito della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla dal 29 maggio al 6 giugno

Interverranno Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità; Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit; Mario Alberto Battaglia, presidente Fism e dg Aism; Vincenzo Falabella, presidente Fish; Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car. Modera: Luca Briziarelli, presidente di Bil Benefit.