Continua la promozione dell'Italia. Grazie al workshop organizzato da Enit e dalla Camera di Commercio della Polonia, la Penisola dialoga direttamente con i tour operator polacchi per captare le esigenze dei turisti in un momento particolarmente complesso come quello attuale. Un'occasione per aumentare la conoscenza dell'Italia e tarare l'offerta sulla base di esigenze sempre più diversificate, cercando di attrarre nuovi visitatori e non facendosi trovare impreparati una volta che il settore del turismo ripartirà fa sapere Enit. Tutto esaurito per il Buy Italy evento di business-matching tra aziende italiane dell’offerta turistica e buyer polacchi, che si terrà fino al 20 novembre 2020, all’interno di una piattaforma digitale. Enit e la Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia, organizzatrice dell’evento, hanno coinvolto 100 buyer dei segmenti active e luxury che incontreranno 60 seller italiani.

In questo particolare momento storico, in cui le negoziazioni commerciali dal vivo con i buyer turistici sono impossibili, Buy Italy mette a disposizione una piattaforma web all’interno del quale sono pianificati oltre 800 incontri B2B. Si tratta del più grande workshop turistico b2b interamente dedicato all’Italia che sia mai stato organizzato in Polonia.

Il risultato è significativo anche alla luce della difficile situazione del settore turistico polacco, aggravata dalla seconda ondata di contagi che ha colpito la Polonia, con gli operatori che si preparano ad affrontare mesi difficili con la preoccupazione della tenuta del loro business.

Il tutto esaurito di Buy Italy può esser letto come un chiaro segnale del forte interesse degli operatori turistici polacchi per l’Italia, che ricordiamo e’ la prima destinazione turistica dei vacanzieri polacchi con 2 mln di arrivi (dati 2019).

