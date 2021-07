Turismo, Enit in Russia promuove le giornate d'Italia

Torna il consueto appuntamento con il Festival italiano in Russia organizzato annualmente da ENIT e già diventato tradizione per i moscoviti. Anche quest'anno si svolgerà a Ekaterinburgo e nell’ambito delle Giornate d’Italia aprirà la Fiera Industriale Internazionale Innoprom 2021. Organizzato dall’Agenzia Nazionale del Turismo con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, il Festival si terrà oggi e domani 4 luglio sulla Piazza di fronte al famoso Eltsin Center. Gli ospiti del festival hanno un assaggio del ricco patrimonio culturale d'Italia senza oltrepassare i confini. Denso il programma di eventi musicali e teatrali, laboratori creativi per tutta la famiglia, il food market con la cucina tradizionale delle varie regioni italiane, lezioni di lingua italiana con madrelingua, animazione per i più piccoli. Esibizioni e musica italiana saranno tra gli appuntamenti dell'evento.

La cerimonia di inaugurazione dell’Italian Fest vede la partecipazione dell'Ambasciatore dell’Italia Pasquale Terracciano, del Presidente dell'ENIT Giorgio Palmucci, del Console Onorario d'Italia a Ekaterinburg Roberto D`Agostino e il Sindaco di Ekaterinburg, Alexei Orlov in piazza di fronte a Eltsin Center. La Fiera Innoprom 2021, della quale l’Italia è diventata il Paese partner si terrà dal 5 all'8 luglio presso il Centro espositivo internazionale Ekaterinburg Expo. Nell'ambito della Fiera è previsto l'arrivo del Ministro dello Sviluppo Economico d'Italia Giancarlo Giorgetti. La promozione dell'Italia nel mondo non si è mai fermata così come il desiderio di venire a visitare la Penisola.

La pandemia ha sconvolto piani e progetti dell’intero comparto turistico costringendo gli operatori e gli addetti ai lavori a riprogettare nuove strategie ma l'Italia resta innegabilmente una destinazione top of mind. Il Paese continua ad essere una delle prime mete di preferenza e lo dimostrano anche le ricerche e le mention sui social dove l'Italia risulta tra le parole più ricercate. Quasi un milione e trecentomila i russi che hanno visitato l'Italia nel 2019 e il peso della presenza dei russi ancora si fa sentire. L’Italia si posiziona al terzo posto dopo Turchia e Thailandia fra i Paesi più visitati al mondo dai turisti russi. Alberghi extra lusso, terme, visite in montagna e al mare, ma non solo. Fra le mete dei russi alla scoperta della cultura italiana anche i borghi meno noti. L’Italia batte Spagna e Francia.