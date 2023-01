Turismo, i sovrani spagnoli in visita allo stand Italia-Enit a Madrid

I reali spagnoli, Filippo VI con la consorte Letizia Ortiz, in visita allo stand Italia in occasione della principale fiera del settore in Spagna, la Fitur dal 18 al 22 gennaio 2023 presso il centro fieristico Ifema di Madrid.

I sovrani si sono soffermati esclusivamente a visitare gli stand di Spagna, Guatemala e Italia.

Lungo incontro tra i regnanti e i vertici Enit, la Ceo Ivana Jelinic e il Consigliere di Cda Sandro Pappalardo. Scambio reciproco di idee e condivisione di piani di sviluppo del settore.

«I Reali di Spagna hanno apprezzato l’Italia turistica, la campagna a sostegno dell’isola di Ischia colpita dalla frana e le strategie messe in campo dall’Italia, principale competitor della Spagna ma anche molto apprezzata dagli spagnoli stessi che la prediligono ogni anno rispetto ad altre destinazioni con arrivi superiori al 44 per cento quest’anno rispetto al 2021» commenta Ivana Jelinic ceo Enit.

«Ci onora che l’Italia turistica sia riconosciuta per il suo valore anche dai Reali spagnoli rimasti positivamente colpiti. Per gennaio 2023 le prenotazioni dalla Spagna sono circa 17.300 al momento e superano del +125,6% lo stesso mese 2022» dichiara Sandro Pappalardo consigliere cda Enit.