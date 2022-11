Turismo, l'Italia con Enit alla fiera Ibtm 2 milioni di spagnoli scelgono il Belpaese

Italia con Enit alla fiera Ibtm, l’evento più importante al mondo del settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) fino al 1 dicembre a Barcellona e che riunisce i più importanti professionisti del settore.

Nel 2021 l’Italia si è posizionata al 5º posto per il numero di congressi ed eventi organizzati, con 86.438 eventi svolti.

L'Agenzia Nazionale del Turismo partecipa con uno stand di 400 mq. (stand E30) in rappresentanza di oltre 60 espositori: 18 imprese private, Convention Bureau Italia e con il coinvolgimento delle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Süd Tirol-Alto Adige, Veneto, Yes Milano e di Roma Capitale.

Durante i 3 giorni della Fiera, lo stand Italia promuove incontri b2b con una ricca agenda di appuntamenti che consente di far incontrare gli espositori con i buyer provenienti dai mercati internazionali.

Oltre 3mila sellers cin incontri con 15mila professionisti del settore, provenienti da oltre 100 paesi da tutto il mondo (Fonte: Reed Exhibitions).

All'inaugurazione ufficiale dello stand, presente anche l’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia e del Console Generale d’Italia a Barcellona Emanuele Manzitti.

«Quasi 2 milioni le notti trascorse in Italia dai viaggiatori spagnoli tra gennaio e maggio 2022, un dato significativo. Anche il turismo organizzato registra vendite incoraggianti verso l’Italia e, stando al monitoraggio Enit, per l’80% dei tour operator contattati in Spagna, l’andamento complessivo delle vendite della destinazione Italia è positivo. Più della metà dei tour operator spagnoli riferisce aumenti delle vendite. Gli spagnoli in Italia stanno iniziando a privilegiare l’extralberghiero: il 71% delle presenze totali è in hotel, tuttavia a crescere di più sono le notti in b&b, agriturismi, campeggi, villaggi e alloggi in affitto, segnando un nuovo trend» dichiara Ivana Jelinic ceo Enit.

«Gli spagnoli investono sull’Italia con oltre 320 milioni di euro spesi solo per la vacanza soprattutto culturale nelle città d’arte, prediligendo le città di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia Romagna e Veneto. La ripresa è palpabile e spinge a promuovere il brand Italia e le sue magnificenze in chiave sempre più propositiva» sostiene Sandro Pappalardo, consigliere cda Enit

«La meeting industry e l’industria degli eventi sono prioritari nell’ambito della strategia di crescita a valore del turismo italiano perseguita da Enit, che coinvolge sotto il brand Italia i principali attori del settore» commenta la direttrice marketing Enit Maria Elena Rossi.