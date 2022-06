Turismo, l'Italia con Enit ospita i News Uk Travel Awards 2022

L'Italia con Enit ospiterà il 29 giugno ore 17 a Matera all'Open Space Apt Basilicata in piazza Vittorio Veneto, i News Uk Travel Awards 2022, dopo una pausa di due anni a causa della pandemia. L'appuntamento è considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e celebra i vincitori votati dai lettori di News Uk, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholders del mondo del turismo ed a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere. Quest'anno verrà, inoltre, introdotto un premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente.

Gli autori delle testate saranno accolti in Italia insieme a esperti di viaggio e responsabili di organizzazioni del settore con sede nel Regno Unito. Il gruppo di novanta ospiti si addentrerà tra le bellezze di Puglia e Basilicata visitando siti patrimonio dell'Unesco in soli tre giorni e godrà della cultura e del patrimonio, dell'enogastronomia delle città di Bari, Alberobello, Locorotondo, Putignano e Matera, quest'ultima recentemente apparsa nel film di James Bond, “No Time to Die”.

Tra i vari momenti salienti del viaggio, gli ospiti di News UK potranno seguire le orme degli 007, provare a fare il pane tradizionale, visitare la Cripta del peccato originale e, naturalmente, assaggiare i prodotti tipici.

«L'Italia continua a ispirare la scena internazionale e accresce la propria reputazione mettendo a disposizione location memorabili per sognare, viaggiare e vivere esperienze esclusive. Questi riconoscimenti non sono solo motivo d'orgoglio ma sono sintomatici della fiducia che viene accordata al nostro Paese dall'opinione pubblica e dai viaggiatori di tutto il mondo. L'offerta turistica italiana post pandemia ha concentrato maggiormente le energie per implementare la qualità dei servizi e dell'accoglienza dimostrando grande resilienza e capacità di reinventarsi. Proseguiremo sui mutati sentieri che stiamo tracciando per un turismo sostenibile, accessibile e innovativo. L'Italia è pronta a lasciarsi guardare con occhi nuovi in vesti mai osservate prima» commenta l'ad Enit Roberta Garibaldi.

«Orgoglio immenso per l’Italia e per tutta la squadra Enit e in particolare in questo caso Uk e Irlanda che lavora quotidianamente per valorizzare il brand della Penisola più amata al mondo» commenta Maria Elena Rossi direttore marketing Enit.

«La collaborazione istituzionale tra Enit, Apt Basilicata e Pugliapromozione è un esempio virtuoso per promuovere l’Italia in uno scenario turistico internazionale sempre più difficile e competitivo. Per Matera e la Basilicata sarà un’opportunità nuova di mostrarsi a una platea internazionale di esperti del settore, mentre per gli ospiti del Times and Sunday Times Travel Awards sarà l’occasione per scoprire i luoghi in cui James Bond ha vissuto la sua ultima appassionata storia d’amore, nella città più accogliente del mondo secondo le statistiche internazionali. Esperienze inedite e luoghi straordinari, che hanno già colpito con il loro fascino gli organizzatori dell’iniziativa, e che non aspettano altro che tornare a far innamorare di sé i viaggiatori italiani e internazionali» dichiara Antonio Nicoletti, direttore di Apt Basilicata.

«Il grande cinema sta contribuendo alla conoscenza delle destinazioni di viaggio per un turismo sempre più esperienziale e la Puglia è location amatissima dai registi di tutto il mondo. I viaggiatori britannici apprezzano l’autenticità dei tanti turismi che si possono vivere in Puglia e, l’itinerario con la vicina Basilicata, rafforza questa offerta. La sostenibilità e il turismo tutto l’anno, fra Cammini da fare a piedi nella natura, le gole profonde e affascinanti delle gravine pugliesi da esplorare in continuità con i Sassi di Matera, il bike con piste ciclabili fra i trulli, l’enogastronomia ricchissima frutto di biodiversità, unitamente all’offerta culturale, sono gli scrigni preziosi che Pugliapromozione condividerà con i prestigiosi ospiti», dichiara Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.