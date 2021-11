Turismo di Natale e quarta ondata, l'allarme Coldiretti: «Il Covid rischia di bruciare 4 miliardi di euro»

Con l'avanzare dei contagi sono a rischio le vacanze di Natale per 10 milioni di italiani, per una spesa di 4,1 miliardi solo per i turisti nazionali, di cui quasi un terzo destinato al cibo, tra souvenir e pranzi e cenoni in ristoranti e agriturismi. A lanciare l'allarme è la Coldiretti in occasione del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti. Una situazione che ha un impatto diretto anche sulla filiera agroalimentare.

«Sappiamo tutto quello che il turismo ha vissuto nell'anno della pandemia e le difficoltà che hanno attraversato le nostre imprese agricole - commenta il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini - l'invito che facciamo è di vaccinarsi e porre grande attenzione affinché non ci siano rallentamenti e sostenere in termini economici per recuperare ciò che avevamo perso nel 2020».

A preoccupare il presidente è anche la ripresa dei contagi all'estero, «soprattutto nel contesto comunitario di quei paesi che hanno sempre apprezzato le bellezze del nostro Paese come la Germania, sappiamo che al turismo è collegato all'agroalimentare, più porremo attenzione al rispetto delle regole e più guideremo un momento drammatico che si sta vivendo a livello globale».