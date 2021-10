Turismo, Ocse: «Nel 2022 l'Italia tornerà ai livelli pre-Covid». Peres: «L'anno in corso si chiuderà con -30/35% rispetto al 2019»

Sembrano finalmente positivi i dati del turismo. Dopo la stretta che ha visto il comparto dei viaggi bloccato a causa dell'emergenza Covid, ora le cose sembrano andar meglio. «Nei mesi di agosto, settembre e ottobre il settore turistico italiano è andato molto bene. Stimiamo di chiudere l'anno con il 30-35% in meno rispetto al 2019, con dei numeri in grande recupero rispetto all'anno passato. Siamo ottimisti e come Ocse crediamo che il 2022 si chiuderà, per il turismo, più o meno agli stessi livelli del 2019. Un settore, questo, che si conferma molto resiliente». Lo ha detto Armando Peres, vice presidente del Comitato Turismo dell'Ocse e membro del Comitato Permanente del Turismo al Mibact.

L'Italia con Enit al Ttg di Rimini «Turismo, ecco le nuove linee guida»

Peres è intervenuto all'evento "Dietro le quinte" organizzato dal gruppo Monrif alla Reggia di Monza. «Non possiamo però accontentarci dei vecchi numeri - ha aggiunto -. Il Pnrr sarà la grande pioggia della manna, speriamo che venga speso bene e che la sciagura della pandemia venga trasformata in un'opportunità per l'Italia».