Turismo religioso, Enit presenta il progetto per la via Francigena

Il turismo religioso, inclusivo e sostenibile al centro del progetto “Via Francigena for all” con la mostra In cammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla via Francigena che sarà allestita a Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica di Torino dal 13 luglio al 10 ottobre. Verrà presentato in Enit via Marghera 2 Roma il 28 giugno alle ore 11-

Interverranno Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo, rispettivamente presidente e consigliere cda Enit; Vittoria Poggio, assessore Regione Piemonte Turismo, cultura e commercio; Adriana Acutis, vicepresidente Fondazione Carlo Acutis; Giovanni Carlo Federico Villa, direttore scientifico Palazzo Madama di Torino e curatore della mostra.