La guerra mette in ginocchio il turismo in Italia: senza il lusso e gli hotel a 5 stelle dei big spender russi, solo a Roma oltre 150 milioni in meno

Sembrava che stesse ripartendo la grande industria italiana del turismo. E invece, dopo il buio del

Covid, la guerra. Tutto il flusso di presenze e denaro derivante dai viaggi e dai soggiorni nel Belpaese viene messo in mora dal conflitto Mosca-Kiev e dalla chiusura dei cieli che dal 27 febbraio inibisce agli aerei russi di fare scalo anche in Italia. Questo ha già provocato uno stop agli arrivi mettendo in ulteriore seria crisi il settore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati