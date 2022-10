Turismo, Snav: aperte le prenotazioni per l'estate 2023

Il booking Snav per le prenotazioni per l’Estate 2023 è già aperto. Nelle agenzie di viaggi e sul sito della Compagnia è già possibile acquistare i biglietti per tutte le linee servite dai mezzi veloci e dai traghetti Snav, sia per i collegamenti Ancona- Spalato fra Italia e Croazia che per le tratte Napoli-Isole Eolie, Napoli-Isole Pontine e per i collegamenti veloci per le Isole del Golfo di Napoli. Anche per l’Estate 2023 Snav offre la possibilità di prenotare i suoi collegamenti con grande anticipo e con la massima serenità con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% del prezzo, esclusi i diritti.

Durante il Ttg Travel Exprerience che si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 ottobre, Snav svelerà le novità per la prossima stagione. Alcune di queste saranno dedicate agli agenti di viaggio con un piano di incentivazioni e regimi commissionali di sicuro interesse. Il trade rappresenta per Snav un canale privilegiato per la vendita dei suoi servizi ed è per questo che la Compagnia ha programmato la partecipazione al Ttg come alle altre borse del turismo che garantiscono il contatto con la rete di distribuzione.