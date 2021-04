Turismo, Coldiretti: estate con turisti americani vale 1,8 miliardi. Oltre 1,4 milioni di presenze nel 2019

Vale 1,8 miliardi il turismo estivo degli americani in Italia tra spese in alloggio, alimentazione, trasporti e divertimenti. È quanto evidenzia un'analisi Coldiretti in merito alla possibilità che gli americani, usando vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), potranno circolare liberamente nell'Unione europea stando alle dichiarazioni del presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

«Una previsione - sottolinea l'organizzazione agricola - di fronte all'avanzare della campagna di vaccinazione destinata ad incidere pesantemente dal punto di vista economico». Viene aggiunto che «prima della pandemia nel 2019 ci sono stati oltre 1,4 milioni di cittadini statunitensi in viaggio in Italia durante i mesi di luglio, agosto e settembre secondo l'analisi Coldiretti su dati Bankitalia». È rilevato che «l'arrivo dei turisti statunitensi è particolarmente importante perché hanno un budget elevato con una spesa estiva pari a quasi 1/3 del totale della spesa totale dei cittadini extracomunitari nella penisola durante i mesi di luglio, agosto e settembre». Coldiretti conclude che «le mete privilegiate sono le città d'arte che risentiranno più notevolmente della loro mancanza ma gli americani prestano anche particolare attenzione alla qualità dell'alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza».

