Ucraina, la crisi dell'industria made in Italy: niente argilla dal Donbass, si ferma anche la ceramica

Piastrelle per pavimenti e rivestimenti, artigianato di qualità, semilavorati per prodotti da decorare che il mondo ci invidia: l'allarme non risparmia niente. Per il comparto della ceramica, uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, la crisi sembra già iniziata tra l'aumento dei costi dell'energia e la guerra in Ucraina. È da qui che nel solo 2019, soprattutto via mare, dai porti di Odessa e Mariupol per essere più chiari, sono stati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati