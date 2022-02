Ucraina, Borse in forte calo in Europa: Milano perde il 3,5%. Volano i prezzi di petrolio e gas

La crisi ucraina con 130.000 soldati russi segnalati in avvicinamento al confine continua a destare grandi preoccupazioni nel mondo. Una possibile invasione avrebbe ripercussioni su vasta scala e in vari settori, non ultimo quello del traffico aereo. Borse in segno negativo stamani e prezzi del petrolio ancora in rialzo. Molti cittadini stanno lasciando Kiev in queste ore e tornano a casa anche numerosi italiani. La situazione nel Paese sembra, però, abbastanza tranquilla. «Panico non ce n'è, ce n'è molto di più fuori. Molti telefonano o scrivono per chiedere come va, ma per ora nel Paese è tutto tranquillo». Anna, ricercatrice torinese rientrata nella tarda serata di ieri in Piemonte con un volo da Kiev, descrive così il clima che si respira in Ucraina. «La gente va al cinema, al teatro, ci sono cantieri aperti ovunque, la vita scorre in modo normale e nulla fa pensare che stia per accadere qualcosa - racconta la donna al suo arrivo all'aeroporto di Caselle Torinese - sono partita da Odessa in treno, poi ho preso l'aereo: segnali d'allarme non ne ho visti».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Ucraina, il portavoce del ministero degli Esteri: «Mosca non ha... UCRAINA Ucraina, si improvvisa la Resistenza tra i civili: le foto degli... TENSIONI Ucraina e Russia: la situazione al confine ECONOMIA Caro bollette, si studia aumento produzione nazionale

Ucraina, patria e fucile, il ritorno dei veterani del Donbass

Ucraina, la diretta della giornata

Questi i fatti principali di oggi sulla crisi ucraina.

Ore 10.05 - La Germania chiede alla Russia un de-escalation. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia «segnali immediati di de-escalation» durante la sua visita a Kiev. Domani Scholz sarà a Mosca. Su Twitter, il cancelliere tedesco ha avvertito che ci saranno «conseguenze pesanti» per la Russia se deciderà di invadere l'Ucraina.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Ore 9.48 - Borse in calo. Le Borse europee proseguono la seduta pesante con gli investitori che si mostrano fortemente nervosi per i rischi di una guerra tra Russia e Ucraina. Sui listini pesa il calo delle banche (-3,6%), delle utility (-2,1%) e dell'energia (-1,5%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,1311. L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,7%. In flessione Francoforte (-3,2%), Parigi (-3,3%), Madrid (-3,1%), Milano (-3,5%) Londra (-1,8%). La corsa del petrolio rallenta ma i prezzi restano sui massimi. Il Wti si attesta a 93,30 dollari al barile e il Brent a 94,40 dollari. Il prezzo del gas ad Amsterdam sale a 83,60 euro al Mwh (+7,6%). A Londra sale a 201 penny (+8,1%).

Ucraina, il portavoce del ministero degli Esteri: «Mosca non ha i numeri per entrare a casa nostra»

Ore 8.02 - Rientrano gli italiani da Kiev. «Panico non ce n'è, ce n'è molto di più fuori. Molti telefonano o scrivono per chiedere come va, ma per ora nel Paese è tutto tranquillo». Anna, ricercatrice torinese rientrata nella tarda serata di ieri con un volo da Kiev, descrive così il clima che si respira in Ucraina. «La gente va al cinema, al teatro, ci sono cantieri aperti ovunque, la vita scorre in modo normale e nulla fa pensare che stia per accadere qualcosa - racconta la donna al suo arrivo all'aeroporto di Caselle Torinese in una video intervista all'ANSA - Sono partita da Odessa in treno, poi ho preso l'aereo: segnali d'allarme non ne ho visti». Il suo punto di vista, precisa, non è quello di un turista. «Ero là da inizio gennaio, ho avuto modo di vivere e di parlare in mezzo agli ucraini e tutti dicono che non accadrà nulla». Nonostante l'invito della Farnesina a lasciare l' Ucraina a scopo precauzionale a causa delle preoccupazioni per una possibile escalation militare, per ora sono pochi quelli che se ne stanno andando. «Là è tutto tranquillo, anche all'aeroporto, non ho visto niente di strano», riferisce Constantine. «Un pò di paura c'è, ma per ora in pochi se ne vanno», aggiunge una donna, che preferisce non essere citata, gli occhi nascosti dietro a un grosso paia di occhiali da sole. C'è anche chi è convinto che quello della Russia sia un bluff: «Una guerra avrebbe costi troppo alti, in termini economici e di vite umane, non accadrà nulla», sostiene un giovane italiano.

Ore 3.53 - 130.000 soldati al confine. Sono 130.000 i militari russi al confine con Ucraina, secondo l'intelligence americana, che ha rivisto al rialzo la precedente stima di 100.000 di cui ha parlato negli ultimi giorni e ha aggiornato Joe Biden. Lo riportano i media Usa.