Luxottica "protegge" i suoi 1.700 dipendenti in Ucraina. E agli italiani offre di poter donare giorni di lavoro

Luxottica in campo a favore dell'Ucraina. E, in particolare, dei 1.700 dipendenti dei negozi e dei punti logistici del cavalier Leonardo Del Vecchio sparsi in varie città dello Stato colpito dall'invasione russa. A loro, ma anche ai famigliari, viene offerto un ampio margine di aiuto. A cominciare dall'ospitalità negli scantinati delle sedi più sicure nei confronti delle incursioni aeree. Per proseguire con donazione di cibi, alimenti e soldi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati