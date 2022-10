Uil, Bombardieri: «I divari sono in aumento, si investa di più nel Sud»

Segretario Bombardieri, si ha la sensazione che da mesi il Mezzogiorno sia uscito dal dibattito politico: è d’accordo?

«Assolutamente. Il Sud è uscito dall’agenda politica e con esso è sparito il tema degli interventi necessari al Mezzogiorno mentre la povertà in quest’area continua a crescere pericolosamente – risponde Pierpaolo Bombardieri, calabrese, rieletto segretario generale della Uil per i prossimi 4 anni -. L’ho detto nella mia relazione: le disuguaglianze in Italia si sono allargate. Quelle di genere, quelle nei territori, quelle in base alle quali chi è povero diventerà ancora più povero e chi è ricco sempre più ricco. Non lo dice solo la Uil ma il Papa, l’altro giorno la Caritas, l’Oxfam, l’Istat e così via. Non si parla di Mezzogiorno forse perché il vero interesse della nuova maggioranza è l’autonomia differenziata delle Regioni che secondo noi sarebbe un grave danno per il Paese. Perché la verità è che se non si riparte dal Mezzogiorno è l’Italia che non riparte».

Non c’è il Pnrr?

«Bisogna essere chiari: c’è bisogno di un cronoprogramma per gli interventi, come avviene in tutta Europa. In Francia o in Spagna dietro ogni scheda di progetto c’è un cronoprogramma e una valutazione di impatto occupazionale. Da noi no. Il rischio è che il Mezzogiorno sia curato a chiacchiere e non lo possiamo accettare».

Dunque, bisognerebbe mettere mano al Pnrr?

«Guardi, noi abbiamo detto sin dall’inizio che il 40% di risorse destinato al Sud era insufficiente. Quando poi si dice che bisogna puntare tutto sul Pnrr dimenticando le scelte scellerate in passato compiute ai danni della Pubblica amministrazione, soprattutto nel Sud, si va fatalmente incontro a ciò che è accaduto: e cioè, enti locali privi di personale e di competenze, Regioni comprese, incapaci di rispondere alle sollecitazioni dei progetti. Detto ciò, è evidente che il Pnrr va mantenuto nel suo attuale impianto ma al tempo stesso bisogna prendere atto al capitolo infrastrutture, in particolare, che su tempi e costi dell’energia e delle materie prime le previsioni originarie vanno riviste. Le aziende non si presentano ai bandi e il Sud non può permetterselo».

C’è il rischio che la vecchia storia sulla inutilità delle risorse al Sud riprenda piede?

«Che ci sia un tentativo di sottovalutare i problemi del Mezzogiorno mi pare evidente. Il semplice fatto che non se ne parli è la dimostrazione che molti non vogliono affrontare il problema. Spetta a noi, meridionali e meridionalisti, chiamare tutti a un’assunzione di responsabilità».

Magari intervenendo in modo finalmente concreto sulle politiche attive del lavoro? Il Jobs act ad esempio…

«Va cancellato. Siamo scesi in piazza per sollecitarlo, ricordo a chi ha la memoria corta. E abbiamo fatto una proposta: prendiamo a riferimento il Patto realizzato in Spagna dove si eliminano i contratti a tempo determinato e si procede con assunzioni dignitose e ben pagate».

Intanto l’inflazione sta diventando un incubo per gli italiani: cosa propone il sindacato?

«Di recuperare il potere d’acquisto per lavoratori e pensionati, attraverso il cuneo fiscale e la riduzione del lordo in busta paga. E poi di intervenire sulla rivalutazione delle pensioni che scatterà a gennaio. Una legge di macroeconomia ricorda che senza aiutare i consumi si finisce in recessione, specie per un Paese come il nostro in cui il 70% delle imprese produce per il mercato interno».

Non c’è troppa speculazione sui prezzi?

«Assolutamente. Tanto è vero che il monitoraggio sui prezzi da noi a suo tempo sollecitato poteva diventare un argine all’aumento dei prezzi. Ma né le authority competenti né la politica hanno richiamato l’urgenza di un controllo anti-speculazioni: e questo vale soprattutto per i costi dell’energia. Il carburante, gasolio o benzina, che immettiamo nelle nostre auto è stato stoccato un anno prima, quando va bene: comprato cioè a un prezzo più basso e rivenduto a un prezzo superiore».

Lei si è detto favorevole a un ulteriore scostamento di bilancio…

«Noi abbiamo ragionato in premessa su due cose. La prima è che l’Europa recuperi l’unità di azione manifestata con Next Generation Eu e Sure: ci vuole lo stesso programma per affrontare la transizione sociale di questo periodo. Quindi, bond europei che tra l’altro hanno la tripla A e possibilità per i Paesi che sono rimasti indietro di aiutare chi ha più bisogno. Il secondo passaggio è allargare la tassa sugli extraprofitti anche alle aziende che non operano nel settore dell’energia, come le big pharma. Se queste due condizioni non si verificassero, l’ipotesi di uno scostamento di bilancio per noi non sarebbe affatto un dramma. Meglio questo che vedere chiudere le aziende e licenziare i lavoratori».

Cosa vuol dire passare dal sindacato dei cittadini a quello delle persone, il leit motiv del vostro congresso?

«Che di fronte ai tanti diritti costituzionali negati il sindacato deve allargare la rappresentanza. Penso a una sanità pubblica garantita in tutto il Paese, che impedisca i viaggi dal Sud per curarsi; o il diritto all’istruzione che permetta ai nostri ragazzi di avere le stesse possibilità se si nasce a Napoli o a Milano; alle pari opportunità, a partire dagli anziani; e al diritto di accoglienza per chi scappa dalle guerre in Ucraina o nel Mediterraneo: un sindacato dei soli cittadini non basta».