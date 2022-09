«Un caffè col il Csf», online il forum sul programma Gol della Regione Campania

Nuovo appuntamento con il mondo del lavoro e della formazione grazie all'appuntamento live «Un caffè col Csf». In questa puntata si parla del programma operativo Gol , misura finanziata dal Pnrr e che si occupa di stage formativo gratuito nelle aziende in modo da individuare il personale più adatto per raggiungere determinati obiettivi.

Ne parliamo con Tommaso Marrone, manager del Csf Centro Servizi e Formazione con sede a Melito di Napoli, con l'ingegnere Giuseppe Incarnato, Ceo Igi Group, e con Bruno Anastasio, presidente commissione Lavoro e Previdenza dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli. Conduce Marco Perillo. Regia a cura di Umberto Mazza.