«Un caffè col il Csf», online il secondo forum sul programma Gol

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 è questo l'obiettivo del nuovo Programma GOL (Garanzia di Occupabilità e Lavoro), varato ad agosto dalla Regione Campania. Una grande opportunità non solo per tutte quelle persone che cercano lavoro, ma anche per le aziende di ottenere risorse già pronte per l'inserimento in Azienda.

Ne parliamo in diretta in una nuova puntata di 𝙐𝙣 𝙘𝙖𝙛𝙛𝙚̀ 𝙘𝙤𝙣 𝙞𝙡 𝘾𝙎𝙁, rubrica in collaborazione con la 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗺𝗲 e con la partecipazione della redazione de 𝐈𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐈𝐍𝐎.

In diretta il giornalista Marco Perillo con Tommaso Marrone, ceo del CSF, il dr. Antimo Caputo di Mulino Caputo e Antonio Ascione, presidente di SMS Engineering.