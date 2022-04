Da UniCredit e Solution Bank 15 milioni di euro per i piani di crescita di Irgen RE Bari

Irgen RE Bari s.r.l. ha completato nei giorni scorsi l’emissione di due prestiti rappresentati da titoli di debito per un valore complessivo di 15 milioni di euro, sottoscritti, rispettivamente, da UniCredit e Solution Bank. Ciascun prestito matura interessi a tasso variabile e ha una durata di 7 anni. I fondi saranno utilizzati, tra l’altro, per continuare lo sviluppo del gruppo sul mercato italiano. Questa emissione rappresenta un’importante operazione nel mondo del mercato italiano dei capitali per le imprese mid-cap, perché concentrata su un asset immobiliare specifico, valutato dagli investitori con un approccio tipico del real estate e con un security package proprio dello stesso settore industriale.

«Per il gruppo Irgen RE, l’operazione segna l’avvio di un processo teso alla diversificazione delle fonti di finanziamento e di familiarizzazione con il mondo dei capital markets per crescere non solo dal punto di vista industriale ma anche da quello finanziario» ha commentato Ulderico Barletta, chief financial officer del gruppo Irgen RE. «UniCredit si conferma in prima linea nel sostegno dei progetti di crescita di una importante realtà del Sud come Irgen RE Bari.

Incoraggiamo la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese, oggi più che mai driver importante per raggiungere un assetto patrimoniale più robusto che possa rappresentare un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, stimolando inoltre il sistema imprenditoriale del Mezzogiorno verso forme alternative di finanziamento degli investimenti» ha aggiunto Annalisa Areni, responsabile per il Sud di UniCredit Italia. UniCredit ha agito in qualità di placement agent. White & Case ha agito come consulente legale dell'emittente e Legance – avvocati associati come consulente legale degli investitori. Loan agency services opera come security agent.