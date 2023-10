Unione Industriali: nasce il raggruppamento di Caivano, De Nigris presidente

Caivano si rinnova e nasce il raggruppamento zonale dell’Unione Industriali Napoli, eleggendo come presidente il cavaliere del lavoro Armando de Nigris

che spiega: «Avvicinare, anche fisicamente, Confindustria Napoli alle problematiche di Caivano è un chiaro segnale che le imprese ci sono e sono pronte a fare la loro parte sui tavoli politico-istituzionali. Nei prossimi giorni convocheremo un primo tavolo di ascolto con le numerose imprese

dell’Area ASI».

L’attivazione di altri raggruppamenti zonali, come è scritto in un comunicato, è prevista a breve. «Con i nuovi organismi, portati avanti dalla presidenza di Costanzo Jannotti Pecci - si spega - l’Unione Industriali Napoli punta ad

agevolare il dialogo tra le imprese e gli enti locali, nonché a consolidare le strategie associative per la promozione economica e sociale del territorio».

L’entrata in operatività di Caivano fa seguito alla creazione dei r aggruppamenti ‘ASI Nola’, ‘Area Flegrea e Isole Flegree’, ‘Alto Vesuviano’, varati all’inizio dell’estate.