Liberi. Professionali. Davvero indipendenti. Si presenta così, sul proprio sito, Uno Capital, prima società di consulenza finanziaria autonoma del Sud, nata tra il Vesuviano e il Casertano ma con respiro nazionale. Non solo perché uno dei tre fondatori, il vicepresidente Giorgio Saretto, è di Torino, ma perché tutti i responsabili (gli altri sono il presidente Andrea Palumbo e l'amministratore delegato Sebastiano Parillo) hanno spiegato sin dalla costituzione del 19 settembre, che la società è nata «dall'unione delle diverse competenze ed esperienze, per offrire un servizio finanziario integrato altamente professionale, in totale assenza di logiche commerciali e conflitti di interesse».

Prima della nascita di Uno Capital, lo scenario nazionale vedeva la presenza di 73 società di consulenza finanziaria, tutte del nord e del centro. «Ci inseriamo spiegano i fondatori nello scenario finanziario nazionale, che punta a raggiungere quello delle economie anglosassoni, in cui la consulenza finanziaria a parcella totalmente indipendente è già sviluppata e consolidata». La sede è a Caserta, il presidente Andrea Palumbo risiede invece nell'area vesuviana. «Il progetto spiega parte da lontano e nasce dalle esperienze maturate da ciascuno di noi. L'obiettivo è mettere al centro il cliente, con una consulenza che non abbia conflitti di interesse». Quali sono le caratteristiche della consulenza finanziaria autonoma ed indipendente? «È - sottolinea l'amministratore delegato, Sebastiano Parillo - un servizio innovativo in Italia. Basti pensare che i consulenti finanziari autonomi sono di fatto operativi sul territorio nazionale da dicembre 2018. Il servizio di consulenza viene erogato da professionisti svincolati dalle banche e da ogni altro intermediario. Il professionista è remunerato solo dalla parcella concordata col cliente e senza la vendita di strumenti finanziari. Ciò permette di essere liberi da ogni forma di condizionamento». La domanda nasce spontanea: perché un professionista che vive ed opera al Nord sceglie di essere parte di un progetto con sede al Sud?

«Il nostro - evidenzia il vicepresidente- è un progetto nazionale. La decisione di avere la sede a Caserta è stata l'ultima, anche se non meno importante, tra quelle prese. È mia convinzione che quello che conta sono le persone. La decisione di fondare una società di consulenza finanziaria balenava in me da tempo, ma si è concretizzata solo quando ho trovato i professionisti giusti». Qual è allora il progetto di crescita di Uno Capital? «Abbiamo un obiettivo - conclude Andrea Palumbo - quello che il nostro centro studi possa, nel medio periodo, vedere crescere le proprie risorse».