Vertis Sgr, Giacomo Gaeta responsabile Esg della gestione fondi

Vertis, SGR attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, ha nominato Giacomo Gaeta per il ruolo di responsabile Esg. Forte di un’esperienza pluriennale nella finanza, Giacomo Gaeta si occuperà di definire la strategia di sostenibilità di Vertis Sgr e di tradurla in linee guida che integrino gli aspetti ambientali, sociali e di buon governo con le logiche di natura economico-finanziaria.

APPROFONDIMENTI IL CREDITO Intesa Sanpaolo, nomine Banca dei Territori: il salernitano Antonio... IL CASO Inchiesta nomine Asl in Regione Campania, Coscioni assolto... LA CONSULTA Napoli, la Consulta delle elette nomina Anna Maria Maisto presidente

Napoletano, 34 anni, Giacomo Gaeta si è laureato in Economia e Direzione delle Imprese presso L’Università Luiss Guido Carli e ha conseguito un Executive Master in Finance presso l’Università Sda Bocconi School of Management. Gaeta porta in Vertis Sgr l’esperienza maturata negli ultimi tre anni nell’area Esg del Fondo Pensione Nazionale Bcc-Cra dove ha strutturato il framework sostenibile del fondo. Prima di occuparsi di Esg, Gaeta ha lavorato a Londra come analista finanziario di Fundageo Life Asset Management e, rientrato in Italia, nella funzione finanza del fondo pensione Byblos, il fondo complementare ad adesione volontaria per i lavoratori dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, della carta e del cartone, dove ha ricoperto l’incarico di senior fund analyst.

«Sono particolarmente soddisfatto di poter dare il benvenuto in Vertis a Giacomo, un professionista giovane che ha già maturato una lunga esperienza nella finanza e, negli ultimi tre anni, nella definizione di adeguate policy Esg adottate poi anche nelle scelte di investimento. L’obiettivo e la sfida che ci siamo dati è di integrare la sostenibilità nelle nostre scelte di business e di investimento, per arrivare a un’accurata due diligence della sostenibilità ex-ante e a un puntuale monitoraggio delle performance di sostenibilità delle partecipate ex-post», ha commentato Amedeo Giurazza, founder e CEO di Vertis SGR. «È con grande entusiasmo che affronto questo nuovo incarico in Vertis. Sarà sfidante ed entusiasmante contribuire a migliorare le performance di sostenibilità di Vertis e delle startup e pmi innovative partecipate», dichiara Giacomo Gaeta, Responsabile Esg di Vertis Sgr.