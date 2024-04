Titagarh Firema: Vijay Subramanian nuovo amministratore delegato

Vijay Subramanian - ingegnere con oltre 27 anni di esperienza accumulata in diversi settori, dal chimico ai trasporti, e in numerose multinazionali come Alstom Transport India Limited, Saint Gobain Glass India, Aditya Birla Group e SPIC Ltd - è il nuovo amministratore delegato di Titagarh Firema.

Firema è tra le più importanti aziende italiane nell’industria ferroviaria. Nata a Caserta 90 anni fa si occupa di progettazione e produzione di veicoli ferroviari.

Vijay Subramanian è styato nominato insieme al nuovo consiglio di amministrazione dall'assemblea dei soci.

«La nomina di Subramanian - ha commentato il presidente della società Luigi Traettino - porta con sé una visione innovativa e strategica che siamo certi porterà un grande valore aggiunto alla nostra società” le parole del che si è congratulato per la nomina. “Desideriamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti all'Ing. Carlo Logli per il lavoro svolto nel corso del suo mandato».